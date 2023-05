Clubul "Bikerboyz" Barlad organizeaza, pentru al treilea an consecutiv, Festivalul "MotorFest, la care sunt invitati sa ia parte motociclisti din intreaga tara. Cea de-a treia editie a ineditului eveniment, cu tematica "Fly to MotorFest", este programata pentru primul week-end din luna iulie, participantii urmand sa se bucure de numeroase activitati distractive pe parcursul celor trei zile de desfasurare. De aceasta data, evenimentul se va desfasura in alta locatie, respectiv pe terenurile de ... citeste toata stirea