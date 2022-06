Barlad - incepe batalia pe locurile de parcare cu chirie!

In sfarsit, la mai bine de un an de la momentul aprobarii in Consiliul Local, va incepe procedura de inchiriere prin licitatie a parcarilor de resedinta din Barlad. Primul pas a fost deja facut: un lot de 142 de locuri a fost predat catre DAPPC in vederea amenajarii, semnalizarii orizontale si verticale si numerotarii locurilor pentru a putea fi inchiriate. Cum Barladul numara putin peste 4.000 de locuri de parcare amenajate si nu toate sunt de resedinta, iar numarul autovehiculelor ... citeste toata stirea