Barlad: sase oferte la licitatia pentru cel mai mare proiect de infrastructura de transport din oras!

Surprinzator sau nu, iata ca licitatia lansata de municipalitatea barladeana pentru executia lucrarilor aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport in scopul reducerii emisiilor de carbon in municipiul Barlad" a atras oferte din partea a sase asocieri. Investitia se ridica la circa 55 milioane de lei cu TVA si trebuie realizata in decurs de 15 luni, iar finantarea este asigurata din fonduri UE, prin POR 2014-2020.Pe 2 februarie, Primaria Barlad a publicat pe SICAP, portalul ... citeste toata stirea