Marti, in decurs de numai patru ore, politistii rutieri din Barlad au depistat in trafic nu mai putin de doi soferi drogati la volan: o femeie care a fost testata pozitiv la amfetamine si un tanar care consumase cannabis! Inmultirea controalelor din trafic pe linia depistarii conducatorilor auto aflati sub influenta substantelor psihoactive sau a bauturilor alcoolice vine ca urmare a tragediei din localitatea 2 Mai, cand un sofer drogat a intrat cu masina intr-un grup de tineri si a omorat doi ... citeste toata stirea