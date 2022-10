Barladean prins de politisti spargand geamul unui magazin

Un barladean de 29 de ani a fost surprins de politisti in timp ce distrugea geamul usii unui magazin.Pe 25 octombrie 2022, la ora 13:00, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, pe bulevardul Republicii, din Barlad, politistii Biroului de Ordine Publica Barlad, au surprins un barbat care distrugea geamul usii de acces al unei societati comerciale.In aceeasi zi, ca urmare a administrarii probatoriului, politistii au luat fata de ... citeste toata stirea