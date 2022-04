Barladeanca Amalia Puflea reprezinta Romania la Trofeul "Citta di Jesolo", in Italia

Dupa o pauza de cateva luni, in acest week-end, barladeanca Amalia Puflea (15 ani) va lua parte la o importanta competitie internationala de gimnastica, gazduita de Italia, unde va reprezenta Romania impreuna cu alte 11 junioare si senioare.In varsta de 15 ani si inclusa in ultimul an de Junioare, barladeanca Amalia Puflea, care in 2021 a dovedit ca e cea mai buna din tara atat la junioare cat si la senioare, va concura intr-o noua competitie de profil cu participare internationala. Este vorba ... citeste toata stirea