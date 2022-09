Barladeanca de 68 de ani, hoata in Piata Traian din Vaslui

O barladeanca de 68 de ani a fost prinsa de politistii locali vasluieni dupa ce i-a furat unei vasluience care facea piata 950 de lei din rucsac.Pe 4 septembrie, duminica dimineata, in jurul orei 10.00, politistii locali vasluieni care patrulau in Piata Agroalimentara Traian, au fost sesizat de o vasluianca care isi facea piata ca o alta persoana de sex feminin i-a sustras, din rucsac, o suma de bani."Politistii locali au procedat la legitimarea persoanei indicate ca ... citeste toata stirea