Barladeanul Dorin Apostu, numit subprefect de Vaslui

La cinci saptamani de la numirea in functie a prefectului judetului, in persoana barladeanului Daniel Onofrei (PNL), iata ca, in sedinta de Guvern de astazi, un alt barladean - Dorin Apostu (PSD) a fost desemnat cel de-al doilea subprefect de Vaslui.In cadrul sedintei de Guvern de astazi, 27 ianuarie, Executivul a adoptat, printre altele, si o hotarare privind "eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti". Printre cei proaspat numiti se numara si barladeanul Dorin Neculai Apostu, in ... citeste toata stirea