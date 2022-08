Barladeni, nu aruncati electricele uzate! Predati-le in vederea reciclarii!

Timp de doua saptamani, barladenii sunt invitati sa ia parte la o noua campanie de colectare a deseurilor electrice, electronice si electrocasnice (DEEE) uzate. Astfel, in loc sa arunce la gunoi frigiderele, calculatoarele, aspiratoarele, televizoarele, etc. defecte, localnicilor li se recomanda sa apeleze la reprezentantii Priscom (telefon 0751.110.550) pentru a preda obiectele voluminoase. In cazul celor mai mici si usor de transportat, cetatenii le pot duce singuri la punctele amenajate de ... citeste toata stirea