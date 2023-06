Proprietarii de caini si pisici din Barlad sunt invitati sa se inscrie la prima campanie de sterilizare gratuita a patrupedelor, organizata de ONG-ul Little Souls Home. Actiunea este desfasurata in parteneriat cu Primaria Barlad, care pune la dispozitie terenul pe care va stationa caravana mobila de sterilizare a animalelor de companie. Campania este programata dupa mijlocul saptamanii, mai exact in zilele de 15 si 16 iunie, pe spatiul unde functiona Oborul. Detinatorii de animale se pot ... citeste toata stirea