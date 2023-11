Proprietarii de pisici si caini din Barlad sunt invitati sa se inscrie la cea de-a cincea actiune de sterilizare gratuita a patrupedelor din anul 2023. Evident, invitatia este valabila doar pentru animalele de companie care nu au fost supuse interventiei chirurgicale in actiunile anterioare.Campania este organizata de ONG-ul "Last Hope to Life" si sponsorizata de asociatiile RO-Hunde Engel Salzburg si Friends4Romanian Paws, urmand a se derula in parteneriat cu Directia Sanitara Veterinara si ... citeste toata stirea