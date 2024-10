Barladenii de pe cateva strazi din cartierul Complex Scolar vor ramane maine fara apa la robinete!

Dupa cum ne-am obisnuit in ultimii ani, lucrarile la unele investitii din Barlad duc, de multe ori, la sistarea furnizarii apei potabile in oras. La fel se va intampla si maine, 22 octombrie, cand consumatorii de pe cateva strazi din cartierul Complex Scolar vor avea robinetele uscate.Intr-un comunicat transmis de SC Aquavas SA Vaslui - Sucursala Barlad, se precizeaza ca, marti, in intervalul orar 08.00-17.00, va fi oprita furnizarea apei potabile in cartierul Mihai Eminescu (Complex Scolar), ... citește toată știrea