In acest week-end, artistii Teatrului "Victor Ion Popa" Barlad vor juca cea de-a 100-a reprezentatie a comediei "O noapte furtunoasa", scrisa de Ion Luca Caragiale.La finele saptamanii, publicul barladean amator de spectacole de teatru este invitat la o comedie pusa in scena de artistii Teatrului "Victor Ion Popa" Barlad, ce a avut premiera in stagiunea 2012-2013. Este vorba despre piesa "O noapte furtunoasa", scrisa de dramaturgul roman Ion Luca Caragiale, ce va fi jucata pentru a suta oara ... citeste toata stirea