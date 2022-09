Barladenii, invitati la observatii astronomice pentru a marca "Noaptea cercetatorilor europeni"

Peste doar doua zile, Barladul se va alatura altor aproximativ 400 de orase din Europa si va marca "Noaptea cercetatorilor europeni", activitate ce se inscrie in seria evenimentelor Marie Curie si care isi propune sa arate publicului larg ce inseamna sa fii cercetator si cat de interesanta poate fi munca de cercetare. Ca si anul trecut, si in 2022, barladenii sunt invitati pe platoul din fata Teatrului "Victor Ion Popa", pentru o sesiune de observatii astronomice.Pe 30 septembrie, in ... citeste toata stirea