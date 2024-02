Barladenii, invitati sa adopte caini din padocul public!

Intrucat, in prezent, spatiile de cazare din adapostul public destinat cainilor fara stapan sunt pline, conducerea Reiser SA Barlad ii invita pe localnici sa vina si sa adopte caini. In acest fel, se va evita eutanasierea maidanezilor, dar se vor si crea noi locuri pentru alti caini ce vor fi capturati.Conducerea Reiser SA Barlad adreseaza un apel public tuturor iubitorilor de animale pentru a se deplasa in adapostul public si a adopta patrupedele care se afla deja acolo. Cu atat mai mult cu ... citește toată știrea