Barladenii, invitati sa se inscrie in campania "Let's do it, Romania!"

Pentru ca mai sunt doar cateva zile pana sambata, 17 septembrie, cand este programata ziua de curatenie nationala desfasurata in cadrul campaniei "Let's do it, Romania!", cel mai mare proiect de implicare sociala din tara, autoritatile barladene ii invita pe localnici sa se alature actiunii.De la prescolari, elevi, liceeni si pana la studenti, adulti si varstnici, fie ca vorbim de unitati de invatamant, institutii publice ori firme private, invitatia lansata se adreseaza tuturor celor care vor ... citeste toata stirea