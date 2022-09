Barladenii, invitatie la miscare in aer liber

Pentru a marca Ziua Mondiala a Inimii, sarbatorita in fiecare an pe 29 septembrie, barladenii sunt invitati in week-end sa faca miscare in aer liber in cadrul activitatii intitulate sugestiv "Promenada Inimilor 2022 - Rotary inima mea". Cei interesati vor lua parte la o plimbare pe o distanta de 2 kilometri, punctul de plecare fiind platoul din Piata "Victoriei" (langa Hotel "Moldova") iar destinatia - Gradina Publica.Clubul Rotary Barlad si Interact Club Barlad, impreuna cu Forumul National ... citeste toata stirea