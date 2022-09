Barladenii, mobilizare exemplara la curatenia nationala

Ca si in alti ani, barladenii s-au dovedit a fi extrem de implicati in campania nationala intitulata "Let's do it, Romania!", ce a vizat ecologizarea spatiilor verzi din intreaga tara. Astfel, in cadrul celei mai ample campanii de curatenie generala, Barladul a totalizat peste 900 de voluntari si 950 de saci cu deseuri."Let's do it, Romania!" este cel mai mare proiect de implicare sociala organizat in Romania. Din 2009 si pana in 2021, nu mai putin de 2.100.000 de voluntari din intreaga tara ... citeste toata stirea