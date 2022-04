Barladenii nevoiasi, asteptati sa-si ridice pachetele cu alimente de la UE

Incepand de astazi, barladenii inclusi intr-un program european de sprijinire a persoanelor defavorizate pot intra in posesia pachetelor cu alimente oferite de UE. Aceasta este prima transa acordata in 2022, beneficiari fiind doua categorii de persoane defavorizate, in speta beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si beneficiarii Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu domiciliul in Barlad.Primaria Barlad debuteaza, miercuri, 6 aprilie, ... citeste toata stirea