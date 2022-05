Barladenii se pot testa gratuit pentru depistarea hepatitei

Doar in cursul zilei de vineri, barladenii se pot testa gratuit in vederea depistarii hepatitei virale B/D si C. Cei interesati, femei si barbati, sunt invitati incepand cu ora 9.00, la Centrul de Permanenta din localitate, actiunea fiind organizata de Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi impreuna cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Spiridon" Iasi."Anunt important! Participa la testarea / screening-ul gratuit pentru hepatitele virale B/D si C. Directia de ... citeste toata stirea