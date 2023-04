Pana la finele anului viitor, barladenii nu vor mai putea depozita deseurile reziduale si reciclabile in actualele containere, ci in 64 de insule ecologice ce vor fi amenajate in zonele de blocuri din oras. Acestea vor fi digitalizate, adica localnicii vor primi cartele electronice pentru a le putea folosi. Investitia se ridica la peste 5,2 milioane de lei si a fost depusa pentru finantare prin PNRR.Zilele trecute, municipalitatea barladeana a depus la Ministerul Mediului un proiect care are ... citeste toata stirea