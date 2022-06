Barladul a gazduit o noua editie a "Turneului corturilor"

In week-end, trei echipe de rugbisti U12 si alte cinci de old boys din Barlad, judetele Iasi, Suceava si Vrancea si din Chisinau, Republica Moldova, si-au dat intalnire la Barlad, in cadrul celei de-a VII-a editii a "Turneului corturilor". In acest an, evenimentul sportiv a omagiat si memoria fostului mare jucator-antrenor Petre Florescu, care a activat la echipa de rugby Rulmentul Barlad intre 1966-1967 si 1979-1988.In week-end, Barladul a gazduit, pentru al saselea an, competitiile sportive ... citeste toata stirea