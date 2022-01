Barladul, din nou pe ruta "Trenului Unirii"

Pentru a marca implinirea a 163 de ani de la Unirea Moldovei cu Esara Romaneasca, conducerea CFR Calatori a numit simbolic, pentru o zi, garnitura IR 1661 Bucuresti Nord - Iasi, "Trenul Unirii". Ca in fiecare an, "Trenul Unirii" va fi asteptat la Barlad de oficialitati locale si de numeroase persoane, care vor incinge hora chiar pe peron.Toti romanii vor sarbatori luni, 24 ianuarie, implinirea a 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. ... citeste toata stirea