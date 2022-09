Barladul, printre orasele europene implicate in Saptamana Europeana a Mobilitatii

Si in acest an, municipalitatea barladeana in colaborare cu Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui si cateva ONG-uri locale cu profil sportiv vor marca Saptamana Europeana a Mobilitatii. In acest sens, in zilele urmatoare, vor fi organizate diverse competitii de fotbal, ciclism si cros pentru a promova initiativele proprii in materie de mobilitate urbana durabila, precum si cresterea gradului de constientizare a efectelor negative asupra mediului si calitatii vietii. Pana pe 14 ... citeste toata stirea