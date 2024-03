Barladul sarbatoreste, pentru al doisprezecelea an, "Ora Pamantului"

Si in 2024, Barladul se numara printre miile de orase din lume care sustin "Ora Pamantului", cea mai mare manifestare voluntara de mediu din istorie. Sambata, 23 martie, in intervalul orar 20.30 - 21.30, atat populatia cat si institutiile publice si firmele din oras sunt indemnate sa-si arate sprijinul, stingand in mod simbolic luminile.Incepand cu 2007, cand Australia a dat startul, anual, in ultima sambata din luna martie, intreg mapamondul marcheaza "Earth Hour / Ora Pamantului". Pentru a ... citește toată știrea