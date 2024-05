Barladul va fi gazda Turneului Final al Diviziei Nationale de Juniori Under 18

Pe parcursul saptamanii viitoare, Barladul va gazdui cele mai bune sase echipe de rugby din tara la categoria Under 18, care se vor intrece in cadrul Turneului Final al Diviziei Nationale de Juniori (DNJ) - editia 2023-2024. Vor participa cele mai bune doua echipe din regiunile Moldova, Muntenia si Transilvania. Evident, Moldova va fi reprezentata si de Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad.Dupa cum s-a stabilit inca din luna martie, in intervalul 27 mai - 2 iunie, Barladul va gazdui faza finala ... citește toată știrea