In acest week-end, toti cei interesati de istorie si, in special, de istoria Moldovei sunt invitati sa ia parte la un eveniment inedit. Este vorba despre o conferinta stiintifica intitulata "Viata din sudul Moldovei in operele cronicarilor moldoveni", organizata de Asociatia cultural-educationala "Viitor trecutului nostru". Manifestarea va avea loc sambata, 10 iunie, incepand cu ora 12.30, si va fi gazduita de Muzeul "Vasile Parvan" Barlad. Potrivit organizatorului, Asociatia "Viitor trecutului ... citeste toata stirea