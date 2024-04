Baronul Buzatu s-a apucat la DNA sa-si scrie memoriile despre spagile din PSD

Dupa 7 luni petrecute in arest preventiv, mare parte din ele in Penitenciarul Vaslui, Dumitru Buzatu paraseste linistea inchisorii vasluiene unde era jupan si merge, inca o data, in arestul politiei iesene. Fostul sef al judetului a ajuns, inca de vineri, la Iasi si scrie de zor amanunte picante legate de modul in care se luau spagile in Consiliul Judetean Vaslui, in instituitiile aflate in subordinea acestuia, dar si cum ajungeau banii in buzunarele celor din conducerea centrala a PSDSe pare ... citește toată știrea