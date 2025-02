Basarabean cautat in Germania pentru trafic de persoane, retinut la Albita

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat din Republica Moldova, cautat de autoritatile din Germania, care este cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane.Pe 4 februarie 2025, in jurul orei 21.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasager intr-un microbuz, un barbat cu cetatenie Republica Moldova, de 23 de ani."La controlul ... citește toată știrea