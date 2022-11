Basarabean prins cu cantitatea de 100 de litri de motorina pe care incerca sa o introduca in Romania

Vamesii de la Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera, ascunsa intr-un microbuz, cantitatea de 100 litri de motorina pe care un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova incerca sa o introduca ilegal in Romania.Pe 18 noiembrie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova, de 25 de ani, care ... citeste toata stirea