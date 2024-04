Baschetbalistele de la Scoala "Episcop Antonovici" Barlad, campioanele Moldovei

In urma etapei regionale a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS) la baschet, echipa de fete (gimnaziu) a Scolii Gimnaziale "Episcop Iacov Antonovici" Barlad a iesit campioana pe Moldova. Rezultatul le-a calificat pe sportive la etapa nationala a ONSS, ce va avea loc intre 9-12 mai, in judetul Gorj.Indrumate de profesoara de sport Carmen Bighiu si cu sprijinul lui Vlad Sarbu, baschetbalistele scolii barladene si-au dovedit suprematia in fata adversarelor de la scolile care au ... citește toată știrea