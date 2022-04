Baschetbalistii barladeni, fete si baieti, merg la Campionatul National

In acest week-end, Clubul Sportiv "Sonicks Junior" Barlad va participa cu cativa dintre membrii componenti ai echipelor de U14 (fete si baieti) la Campionatul National Indoor de Baschet 3×3 U15, ce se va desfasura in Bucuresti. Competitia se adreseaza sportivilor cu varste intre 13-15 ani (nascuti in 2007, 2008 si 2009), atat la masculin, cat si la feminin, si va avea loc pe Arena de Baschet din capitala.Astfel, la feminin, baschetbalistele care vor lua parte la campionat sunt: Luana Rusu ... citeste toata stirea