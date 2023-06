Zilele trecute, parcarea complexului comercial din Barlad a gazduit a X-a editie a turneului "3×3 Basketball Barlad Value Centre". Competitia s-a desfasurat in zilele de 3 si 4 iunie si s-a adresat sportvilor cu varsta cuprinsa intre 11-18 ani. In total, au participat 41 de echipe, atat fete cat si baieti, din judetele Iasi, Suceava, Vrancea si Vaslui, adica 123 de sportivi."Asociatia Baschet Club Sonicks Junior Barlad a participat cu circa 60 de copii cu carste cuprinse intre 6-10 ani. ... citeste toata stirea