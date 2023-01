BATALIA DE LA VASLUI DIN 10 IANUARIE 1475 REFLECTATA IN ISTORIOGRAFIE

"Batalia de la Podul Inalt este Termopilele Romanesti"( Nicolae Iorga)Cunoasterea istoriei, in general, a celei nationale, in special, in mod corect, critic, de catre tineri si nu numai, este o necesitate stringenta in intelegerea lumii, in cultivarea sentimentelor de solidaritate nationala, de educatie civica si patriotica. In sensul acestor consideratii se inscrie si victoria de la Vaslui din timpul domniei lui Stefan cel Mare, de aproape un secol, cu putin depasita de cea a lui Carol I, ... citeste toata stirea