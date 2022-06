Batran din Vaslui, grav ranit de un sofer grabit

Barbatul in varsta de 74 de ani, lovit, duminica pe o strada din municipiul Barlad de un sofer aflat in stare avansata de ebrietate, a decedat, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui."Victima, in varsta de 74 de ani, prezenta multiple traumatisme si a fost gasita in stop cardio-respirator. S-au efectuat manevre de resuscitare cardio-pulmonara care insa nu au avut rezultat favorabil. A fost declarat decesul", a precizat purtatorul de cuvant al SAJ Vaslui, ... citeste toata stirea