Beat si pus pe scandal, in lipsa sotiei, s-a razbunat pe catel, omorandu-l. Acum risca inchisoarea

Pentru ca sotia lipsea, un barbat de 48 de ani din Bogdana, beat si pus pe scandal, s-a razbunat pe catelul acesteia. Cu un corp taietor i-a provocat leziuni in zona gatului, acestea provocandu-i moartea. Acum, potrivit unei legi adoptate in 2022, risca inchisoarea de la 2 la 7 ani.Sambata, pe 10 decembrie, ora 13.00, pe fondul consumului de alcool, un barbat de 48 de ani din satul Lacul Banei, comuna Bogdana a mers la locuinta sotiei, de 51 de ani, (de care era despartit in fapt) si i-a ... citeste toata stirea