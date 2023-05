O masina in care se aflau doi adulti, sot si sotie, si copilul lor, un bebelus in varsta de o luna, a fost implicata, ieri, intr-un accident rutier pe DE 581, in comuna Tutova.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, masina s-a izbit violent de un cap de pod, in urma impactului femeia si barbatul suferind multiple traumatisme. Bebelusul nu a fost insa deloc ranit."Detasamentul de pompieri Barlad intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, ... citeste toata stirea