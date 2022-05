Biblioteca Judeteana Vaslui organizeaza ateliere de cusut pentru copii

Biblioteca Judeteana "Nicolae Milescu Spatarul" Vaslui organizeaza saptamanal ateliere de cusut dedicate copiilor si adolescentilor. Prin participarea lor, copii invata sa realizeze cusaturi traditionale moldovenesti.In fiecare zi de miercuri, copiii vasluieni pot participa la sezatori in care invata sa coasa. "Am plecat de la ideea confectionarii semnelor de carte cu motive traditionale, pentru ca ne intereseaza ca tot ceea ce facem sa legam de carte, dar in acelasi timp vrem sa-i aducem pe ... citeste toata stirea