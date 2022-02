Bichinet, revenire in forta in politica mare, la Congresul PMP: "Sa captam filonul sanatos, autentic al nationalismului romanesc"

Dupa o vreme indelungata in care a lipsit din prim planul politicii vasluiene, dar si nationale, fostul deputat si presedinte al Consiliului Judetean, Corneliu Bichinet, revine in forta la Congresul PMP de sambata trecuta cu un discurs plin de spirit, in cadrul caruia a cerut imperativ ca partidul sau sa devina depozitarul nationalismului si patriotismului romanesc.Dupa o perioada lunga de absenta, fostul presedinte si vicepresedinte al Consiliului Judetean Vaslui, deputat in legislatura ... citeste toata stirea