Bienala cu repetitie si adaugiri, la Muzeul "Vasile Parvan"

In ziua de 13 mai 2022, in imobilul Casa Sturdza, readus in circuitul expozitional cu acest prilej, a avut loc vernisajul expozitiei din cadrul Bienalei Internationale de Arta Contemporana N. N. Tonitza, aflata la a IV-a editie. Aceasta a adus pe simeze lucrarile a 200 de artisti, din 40 de tari, de pe patru continente.Bienalele, dupa cum spunea criticul de arta Mihai Plamadeala, sunt expozitii de anvergura, organizate regulat, acestea ajungand, la ora actuala, sa defineasca insasi arta ... citeste toata stirea