Bolnavii din spitale vor primi mancare mai consistenta

Din aceasta luna, copiii si adultii internati in spitale cu diverse afectiuni au parte de mese ceva mai bogate, intrucat nivelul alocatiilor zilnice de hrana a crescut considerabil, iar in cazul unor boli mai grave (hepatita, cancer, diabet) chiar s-a dublat. Ordinul de ministru care prevede aceasta majorare a fost publicat in Monitorul Oficial si este in vigoare incepand cu 1 iunie.Dupa un an si un pic de la majorarea anterioara a nivelului alocatiilor de hrana pentru pacientii internati in ... citeste toata stirea