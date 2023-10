Iata ca negocierile purtate mai bine de un an au dat roade: in lipsa unui candidat bine cotat pentru Primarie, PSD Barlad a acceptat venirea primarului Dumitru Boros de la PNL. Cel care pana mai ieri spunea ca e liberal pana la moarte a anuntat ca va parasi formatiunea politica in care a activat inca din 2006, de cand a intrat in politica, pentru a-si incerca norocul la al treilea mandat de edil sef. A uitat probabil ca, in 2008, era membru marcant al PD-L si ca, dupa demisia din acest partid ... citeste toata stirea