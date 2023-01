Bugetul municipiului Vaslui, in dezbatere publica

Pana pe 20 ianuarie, bugetul municipiului Vaslui pe anul 2023 se afla in dezbatere publica putand fi consultat pe site-ul primariei. Vasluienii care au propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare le pot trimite pe adresa Primariei municipiului Vaslui.Primaria Vaslui a pus in dezbatere publica bugetul municipiului pe anul 2023. Potrivit repartizarii sumelor, totalul cheltuielilor se ridica la 402 milioane lei, in vreme ce veniturile sunt de 315 milioane lei. Diferenta de 87 de ... citeste toata stirea