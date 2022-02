Bugetul Vasluiului pe 2022 pune accentul pe dezvoltare

Bugetul municipiului Vaslui, care va fi discutat in sedinta Consiliului Local de maine, merge, in proportie de 52,67% - 168,29 milioane de lei, catre dezvoltare, in vreme ce 47,33% - 151,2 milioane, este alocat functionarii. In pofida cheltuielilor mari cu asistenta sociala - 40,37 milioane lei, cu sanatatea - 5,9 milioane sau cu invatamantul - 27,4 milioane, cea mai mare suma din bugetul acestui an este dedicata transporturilor, Primaria fiind implicata in doua proiecte majore pentru ... citeste toata stirea