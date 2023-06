Un baiat in varsta de 14 ani, lasat in grija bunicilor din Republica Moldova, a fost gasit de politistii de frontiera pe raza localitatii vasluiene Dranceni, dupa ce a traversat inot raul Prut, cu intentia de a ajunge la rudele sale din Italia.Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, miercuri, 14 iunie, in jurul orei 14,30, o patrula mixta, formata dintr-un politist de frontiera roman si un politist de ... citeste toata stirea