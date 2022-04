Cadouri de la politistii vasluieni, pentru copiii de la CSEI Negresti

Ca in fiecare an, politistii vasluieni au impartit cadouri copiilor de la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva (SCEI) Negresti. Centrul se afla sub ocrotirea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui inca din anul 1990, copiii fiind vizitati in perioada marilor sarbatori religioase.Nici aceasta primavara nu a constituit o exceptie, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Negresti primind vizita reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, care au adus in dar articole ... citeste toata stirea