Caii vasluienilor, tentanti pentru hotii din Iasi

Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Negresti au probat activitatea infractionala a unui tanar, in varsta de 16 de ani, din localitatea Garbesti, judetul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. In data de 14 ianuarie, politistii negresteni au fost sesizati de un barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Bacesti, despre faptul ca in seara precedenta, persoane necunoscute i-au sustras o cabalina dintr-o anexa.Doua saptamani mai tarziu, politistii au pus in aplicare ... citeste toata stirea