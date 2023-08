In cursul zilei de marti, soferii care conduc camioane mai mari de 7,5 tone nu vor avea voie sa circule pe anumite drumuri din judetele aflate sub cod galben si cod portocaliu de canicula. Printre judetele aflate in aceasta situatie se numara si Vasluiul, unde astazi se vor inregistra temperaturi mai mari de 35 grade Celsius la umbra. Masura privind impunerea de restrictii de circulatie a fost luata de oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."Marti, 29 ... citeste toata stirea