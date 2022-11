Camioanele militare implicate in accidentul din Ialomita apartin unei unitati militare din Barlad

Cele opt camioane militare din convoiul aflat in tranzit in judetul Ialomita, din care cinci au fost implicate intr-un accident rutier, apartin uneia din cele patru unitati militare ale Garnizoanei Barlad, mai exact UM01458, adica Regimentului 52 Artilerie Mixta "General Alexandru Tell". Accidentul de circulatie s-a produs miercuri, 9 noiembrie, in jurul orei 15.00, in zona localitatii Iazu, comuna Scanteia, din judetul Ialomita."In urma evenimentului rutier, in care au fost implicate cinci ... citeste toata stirea