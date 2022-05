Campania nationala "Curatam Romania" se prelungeste pana la finalul lunii mai

Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui anunta ca, pana in acest moment, in 45 de unitati administrativ-teritoriale din judetul nostru au avut loc 98 activitati de ecologizare in cadrul campaniei nationale "Curatam Romania", in urma carora au fost adunate peste 49.000 kg deseuri. La actiuni au participat aproximativ 8.000 voluntari, angajati ai primariilor, locuitori ai comunelor, elevi si cadre didactice, angajati ai altor institutii (Directia Silvica Vaslui, Agentiei pentru Protectia ... citeste toata stirea